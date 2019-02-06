Малкин назвал причиной успеха Овечкина психологию

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал установленный капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс», передает «Советский спорт».

Форвард отметился голевой передачей, которая позволила ему стать самым результативным россиянином зарубежной лиги. Таким образом, он обогнал экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Сергея Федорова.

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«Часть успеха Овечкина — это психология. Сейчас у него будто гора с плеч свалилась. Он выиграл Кубок Стэнли, выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей. Никаких лишних мыслей в голове, никакой зажатости, отличное настроение. Тут даже физиология — когда у тебя мышцы расслаблены, то все получается лучше. Плюс семья, ребенок родился. Это тоже дает энергию и силы», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

На счету хоккеиста «столичных» теперь 1180 (644+536) очков в 1055 матчах на уровне НХЛ.

Ранее российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс».