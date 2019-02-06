Суд обвиненного в изнасиловании футболиста пройдет в День святого Валентина

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Защитника Бабакара Сарра, перешедшего в красноярский «Енисей» из норвежского «Мольде», обвинили в изнасиловании на территории Норвегии, сообщает «Советский спорт».

По информации Nettavisen, сенегальский футболист выл арестован правоохранительными органами 26 ноября 2018 года. Его допрос длился 12 часов. Адвокат спортсмена утверждает, что полиция провела расследование, и дело будет закрыто.

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Источник утверждает, что ситуация с игроком российского клуба будет использован как доказательства по другому делу об изнасилованиях.

Слушание назначено на 14 февраля. Сарр обязан присутствовать на заседании. Примечательно, что в этот день в России и многих других странах будут отмечать День святого Валентина.

Ранее защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил поддержку одноклубнику Криштиану Роналду в связи с обвинениями в изнасиловании.