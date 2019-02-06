Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Ванкувер»
Российский нападающий «Вашингтона Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Советский спорт».
В активе форварда две результативные передачи.
Первой звездой стал вратарь Брэйден Холтби, отразивший 27 бросков, второй — Якуб Врана, набравший два очка (1+1) при показателе полезности »+2».
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Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей, которая позволила ему стать самым результативным россиянином в североамериканском чемпионате.
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:2.
Ранее гол Задорова не помог «Колорадо» переиграть «Коламбус».