Овечкин стал самым результативным представителем России в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым результативным россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» российский хоккеист отметился результативным пасом в моменте с голом своего одноклубника Ти Джея Оши на 4-й минуте встречи.

Таким образом Александр набрал свое 1180-е (644+536) очко в 1054 матчах за всю североамериканскую карьеру и обогнал Сергея Федорова, у которого в активе было 1179 (483+696) баллов в 1248 играх.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 52 встречи, набрав 58 очковю

Ранее голкипер «Бостона» высказался о рекорде российского нападающего.

When your assist makes you the highest scoring Russian-born player of all time. pic.twitter.com/0joiIvXQex