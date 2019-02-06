Овечкин стал самым результативным представителем России в НХЛ

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым результативным россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» российский хоккеист отметился результативным пасом в моменте с голом своего одноклубника Ти Джея Оши на 4-й минуте встречи.

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Таким образом Александр набрал свое 1180-е (644+536) очко в 1054 матчах за всю североамериканскую карьеру и обогнал Сергея Федорова, у которого в активе было 1179 (483+696) баллов в 1248 играх.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 52 встречи, набрав 58 очковю

Ранее голкипер «Бостона» высказался о рекорде российского нападающего.