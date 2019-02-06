Друг Ракицкого объяснил переход защитника в «Зенит»

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Бывший глава пресс-службы «Шахтера» Руслан Мармазов, который является хорошим другом новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого, объяснил переход защитника в стан петербургской команды.

«Вы должны понимать, что сейчас люди из Украины бегут миллионами. Загибаются многие отрасли, и футбол — не исключение. Сейчас на трибуны приходят люди, которые даже не смотрят на поле. Их желание — покричать что-то хорошее про Бандеру, что-то плохое про соседей», — приводит слолва бывшего работника «горняков» «Спорт-Экспресс».

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Мармазов также считает переход Ракицкого в «Зенит» правильным решением.

«Я звонил Ярославу, поздравлял. По его голосу понятно, что с этим переходом он сбросил огромный камень с души. В ситуации, в которой оказался «Шахтер», самому Ракицкому было некомфортно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что новичок сине-бело-голубых исключен из списка игроков сборной Украины.