Адвокат Кокорина заявил о поддержке со стороны «Зенита»

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о поддержке со стороны клуба из Санкт-Петербурга.

«Александр чувствует поддержку «Зенита» и других футболистов. Не думаю, что это повлияет процессуально, но моральной поддержкой он очень дорожит. Она ему помогает», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

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Ромашов также поделился своими ожиданиями от заседания суда по делу футболистов.

«Не жду ничего позитивного от заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием», — добавил он.

Ранее адвокат Павла Мамаева назвал адекватную меру пресечения для игрока.