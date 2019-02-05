Собака пропавшего футболиста Салы ждет хозяина домой
Собака пропавшего футболиста английского «Кардиффа» Эмилиано Салы продолжает верить, что ее хозяин вернется домой, сообщает «Советский спорт».
«Нала тоже ждет тебя», — написала сестра аргентинца Ромина Сала на своей странице в фейсбуке.
Отмечается, что сам игрок регулярно размещал совместные фото с питомцем в своих социальных сетях. Они были неразлучны.
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В середине января аргентинский форвард Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 числа того же месяца легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находился футболист, пропал с радаров в районе Нормандских островов.
Ранее сообщалось, что спасатели начали операцию по извлечению тела из самолета Салы.