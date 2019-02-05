Спасатели начали операцию по извлечению тела из самолета Салы

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Спасатели начали операцию по извлечению тела на месте крушения самолета, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает «РИА Новости».

Об этом проинформировал представитель Британского отделения расследования авиационных происшествий (AAIB).

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«Мы пытаемся извлечь тело. Если все пройдет успешно, мы рассмотрим возможность извлечения обломков самолета», — заявил он.

Самолет пропал с радаром в ночь 22 января, а 24 января полиция приняла решение прекратить поиски. Однако семья футболиста собрала деньги для того, чтобы спасатели продолжили операцию.

Ранее сообщалось, что среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело.