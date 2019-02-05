РУСАДА и РФС подпишут соглашение о взаимодействии в сфере борьбы с допингом

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский футбольный союз (РФС) планируют подписать соглашение о взаимодействии в сфере борьбы с допингом, сообщает «РИА Новости».

5 февраля представители организаций провели встречу, во время которой обсудили итоги 2018 года, а также проработали планы на 2019 год. В том числе, внимание было уделено изменению регламента соревнований, а также подписанию соглашения о взаимодействии в сфере борьбы с допингом.

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Президент РФС Александр Алаев рассказал о разработке ряда платформ и мероприятий по профилактике нарушений антидопинговых правил.

«В 2018 году российский футбол находился под невероятным прессингом, особенно в преддверии чемпионата мира. Мы вместе с РУСАДА проделали огромную работу по взаимодействию с международными организациями, чтобы снять все вопросы в отношении российского футбола. Как вы помните, ФИФА выступила с заявлением перед турниром, что никаких вопросов к РФС не имеет. Но мы прекрасно понимаем, что эта работа должна продолжаться в ежедневном кропотливом режиме», — сказал Алаев.

Ранее СБР и ОКР заключили соглашение о сотрудничестве.