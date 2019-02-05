Загитова после завершения карьеры хочет стать тренером

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12144133/RIAN_5762500.HR-pic905-895x505-89459.jpg">

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, кем хотела бы стать после завершения карьеры, передает ТАСС.

На пресс-конференции в Москве спортсменка не исключала возможность того, что после завершения спортивной карьеры она станет тренером.

Реклама

«Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером. Особенно об этом не думала, но это точно будет связано со спортом», — заявила она.

Сейчас фигуристка, которой всего 16 лет, готовится к чемпионату мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее Загитова назвала своего кумира в спорте.