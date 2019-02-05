IBU поднимет вопрос о восстановлении СБР в конце февраля в Москве

Стало известно, когда пройдет заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу восстановления статуса Союза биатлонистов России (СБР), сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы международной организации, собрание состоится в конце февраля.

Реклама

СБР был ограничен в правах в сентябре 2017 года из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого организация не может больше голосовать на конгрессе IBU, выдвигать кандидатов на руководящие посты и проводить международные соревнования. IBU заявило о 12 критериях, которые необходимо выполнить для восстановления.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.