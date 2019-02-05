Российский боец Эмеев не выйдет на бой UFC в Праге из-за болезни

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Рамазан Эмеев не примет участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.

Спортсмен не выступит в Праге по причине плохого самочувствия.

«Рамазан не выступит в Праге из-за болезни», — сказал менеджер бойцы Ризван Магомедов.

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У Эмеева должен был состояться поединок с бразильцем Мишелем Празересом на турнире UFC 23 февраля в Праге. Всего на счету россиянина 18 побед и три поражения в ММА.

Ранее таджикский боец ММА Салим Мухидинов, тренирующийся в американском зале АКА, был свидетелем подготовки чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова к поединку против ирландца Конора Макгрегора.