«Ливерпуль» не смог обыграть «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом» в матче 25-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Садио Мане. У хозяев мяч забил Майкл Антонио.
После 25 туров «Ливерпуль» (62 очка) лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), опережая «Манчестер Сити» на три балла. «Вест Хэм» (32 очка) располагается на 12-й строчке.
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Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим футболистом АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Англия. Премьер-лига. 25-й тур
«Вест Хэм» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:1
Голы: 0:1 — Мане, 22; 1:1 — Антонио, 28.