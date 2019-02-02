Боец UFC считает наказание для Хабиба слишком жестким

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал наказание, которое Атлетическая комиссия штата Невада вынесла в отношении россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

«Кто напал на автобус с тележкой? Вся реклама боя была построена на преступных действиях. Да, Хабиба стоит наказать за его прыжок, но $500 тыс — это за гранью реального. Думаю, что максимум это стоило $100 тыс», — приводит слова спортсмена TMZ.

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Вудли также сравнил штрафы Нурмагомедова и Макгрегора.

«Конор первый нанес удар в этой драке. И плевать, что на него потом напали. И он за это должен был получить $50 тыс штрафа. Ему нельзя было драться хотя бы после того инцидента с тележкой. В итоге $50 тыс — Конору, $100 тыс — Хабибу», — добавил он.

Ранее Нурмагомедов нашел соперника для Ли.