Экс-чемпион UFC ведет переговоры о бое с Хабибом Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер намерен провести бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

По словам канадского бойца, его представители уже несколько месяцев ведут переговоры с менеджерами чемпиона.

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«Мои менеджеры уже несколько месяцев общаются с представителями UFC и пытаются устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб хочет драться со мной, а я хочу выйти на бой с ним. Нет никакой неприязни, есть уважение. Плюс я хочу победить того, кто до этого не проигрывал. Побить непобедимого», — сказал Сен-Пьер.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Ирландец Конор Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Зубайра Тухугов и брат Нурмагомедова Абубакар получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов готов подняться в весе ради боя с Сен-Пьером.