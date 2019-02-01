Эксперт назвал бой Нурмагомедова с Сен-Пьером маловероятным

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Менеджер бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко Алексей Жернаков прокомментировал возможный поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против канадца Жоржа Сен-Пьера, передают «Известия».

Эксперт считает, что такой бой сложно организовать.

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«Пока сложно понять, в каком весе могут встретиться Нурмагомедов и Сен-Пьер. Канадец выступает в весе 77 кг, россиянин — в 70 кг. Хабиб идеальный боец для легкого веса, если он поднимется на категорию выше, это нивелирует многие его козыри, в первую очередь борцовские навыки. Если Сен-Пьер спустится в категорию 70 кг, то его потенциал также снизится. Он никогда не дрался в этом весе, поэтому велика вероятность, что Жорж не согласится», — поделился мнением менеджер.

Также он рассмотрел американца Тони Фергюсона как будущего соперника дагестанца.

«Фергюсон же дерется в этой весовой категории уже давно, все знают, что это опасный и разносторонний боец. Оба соперника не подарок, но на мой взгляд, более сложным оппонентом для Хабиба был бы Сен-Пьер. Но опять же вероятность, что они договорятся, крайне мала», — заключил Жернаков.

Напомним, что на счету российского бойца смешанного стиля (ММА) 27 поединков, из которых все 27 — победы.

Ранее тренер российского бойца MMA Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе поделился мнением, что спортсмен завершит карьеру после поражения в финале Гран-при Bellator от американца Райана Бейдера.