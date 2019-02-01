Тренер Нурмагомедова прокомментировал слух об уходе бойца из UFC

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал информацию о том, что его сын хочет отказаться от выступлений в UFC из-за дисквалификации на девять месяцев, передают «Известия».

Наставник заявил, что боец смешанного стиля (ММА) не будет разрывать контракт с UFC.

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«Никакой обиды на UFC у нас нет. Хабиб не девочка, чтобы обижаться. Он спортсмен, боец и не намерен отказываться от выступлений в этой организации. Мы еще повоюем», — отметил Нурмагомедов-старший.

Напомним, что 29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить россиянина на девять месяцев и оштрафовать на $500 тыс. Ирландец Конор Макрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс.

Ранее Питер Тайссе, тренер российского бойца MMA Федора Емельененко, рассказал о реакции спортсмена на поражение от американца Райана Бейдера.