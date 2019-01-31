Японский шорт-трекист избежал дисквалификации после положительного допинг-теста
Японский шорт-трекист Кэй Сайто сдал положительную допинг-пробу на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен не был дисквалифицирован, не смотря на доказанный факт приема запрещенного вещества во время Игр-2018. Тест показал наличие диуретика, отмечается на портале Inside the Games.
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Спортивный арбитражный суд указал в решении, что вещество оказалось в организме японца с «зараженным продуктом» и «вина спортсмена была очень мала».
Сайто был запасным членом команды в эстафете на 5000 метров.
Международный союз конькобежцев просил для спортсмена двухлетнюю дисквалификацию, но тот отделался выговором.
Ранее в США поддержали закон об уголовной ответственности за прием допинга.