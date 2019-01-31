Тренер Нурмагомедова оценил влияние дисквалификации на планы бойца

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада о наказании для россиянина и ирландца Конора Макгрегора, передают «Известия».

Наставник бойца смешанного стиля (ММА) отметил, что дисквалификация не помешает его подопечному принимать участие в последующих поединках.

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«С точки зрения спортивной составляющей дисквалификация на девять месяцев никак не поменяет наши планы. Хабиб и так не вернулся бы в октагон раньше ноября. Ведь в период с 5 мая по 3 июня он будет соблюдать мусульманский пост Рамадан, и поддерживать оптимальную физическую форму ему будет непросто. После поста он начнет усердно тренироваться и готовиться к своему следующему поединку в UFC», — подчеркнул дагестанец.

Также он рассказал о возможных соперниках Нурмагомедова-младшего.

«Нам бы хотелось сразиться с Фергюсоном или Сен-Пьером. UFC хочется, чтобы состоялся реванш с Макгрегором. Такой бой возможен, но повторюсь, нам это интересно в меньшей степени. Макгрегор — пройденный этап. У Хабиба уже другие задачи, он хочет идти дальше. Ему нужен сильный достойный оппонент, к которым сегодня относятся Фергюсон и Сен-Пьер. Не оставляем и идею проведения поединка с боксером Флойдом Мейвезером», — заключил Нурмагомедов-старший.

Напомним, что бойца дисквалифицировали на девять месяцев и обязали заплатить штраф $500 тыс. Макгрегор получил дисквалификацию сроком на шесть месяцев и штраф $50 тыс.

Ранее боец ММА, замешанный в допинговом скандале, американец Джон Джонс получил лицензию на один бой в UFC.