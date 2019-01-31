«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии с 1996 года

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Туринский «Ювентус» проиграл «Атланте» в матче 1/4 финала Кубка Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Для «старой синьоры» это поражение стало самым крупным в турнире за последние 23 года. В ноябре 1996 года туринскую команду так же одолел миланский «Интер».

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В дополнение, этот проигрыш стал первым в Кубке Италии с сезона-2013/14. В том неудачном матче «Ювентус» из соревнования выбила «Рома» (0:1).

Ранее нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которая пострадала от его удара перед матчем с «Кьево» (3:0).

Кубок Италии. 1/4 финала

«Аталанта» (Бергамо) — «Ювентус» (Турин) — 3:0

Голы: 1:0 — Кастань, 37; 2:0 — Сапата, 39; 3:0 — Сапата, 86