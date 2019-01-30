Болельщики «Коламбуса» освистали Панарина

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Болельщики «Коламбус Блю Джекетс» освистали российского форварда команды Артемия Панарина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против Баффало Сэйбрз», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась поражением «Коламбуса» со счетом 4:5, а Панарин стал автором двух голевых передач своей команды.

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Как информируется, фанаты начали свистеть, когда диктор объявил имя Панарина, а также в тот момент, когда нападающий впервые коснулся шайбы.

Текущее соглашение россиянина и команды истекает летом этого года. Агент хоккеиста отметил, что форвард готов обсуждать новый контракт, но сам Панарин заявил о том, что может покинуть команду летом.

В текущем сезоне 27-летний Панарин провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 55 (19+36) очков. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее две голевые передачи Панарина не помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало».