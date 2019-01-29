Хабиб Нурмагомедов заплатит штраф за напавших на Макгрегора бойцов
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заплатит три штрафа за устроенную потасовку на турнире UFC 229, сообщает »Советский спорт».
Как написал в своем твиттере журналист Ариэль Хельвани, чемпион UFC намерен возложить на себя оплату штрафов, которые были наложены Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на его секундантов — Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.
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Тухугову и Абубакару Нурмагомедову был назначен штраф в размере $25 тыс каждому.
Отмечается, что в общей сложности Хабиб Нурмагомедов заплатит $750 тыс из-за скандала на UFC 229. Также NSAC дисквалифицировала чемпиона на девять месяцев.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение с судом Невады.