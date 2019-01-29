Хабиб Нурмагомедов заплатит штраф за напавших на Макгрегора бойцов

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заплатит три штрафа за устроенную потасовку на турнире UFC 229, сообщает »Советский спорт».

Как написал в своем твиттере журналист Ариэль Хельвани, чемпион UFC намерен возложить на себя оплату штрафов, которые были наложены Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на его секундантов — Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.

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Тухугову и Абубакару Нурмагомедову был назначен штраф в размере $25 тыс каждому.

Отмечается, что в общей сложности Хабиб Нурмагомедов заплатит $750 тыс из-за скандала на UFC 229. Также NSAC дисквалифицировала чемпиона на девять месяцев.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение с судом Невады.