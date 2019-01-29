Хабиб Нурмагомедов высказался о дисквалификации

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дисквалификацию на девять месяцев за потасовку после титульного поединка с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Политика навсегда», — написал россиянин в твиттере.

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29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить Нурмагомедова за потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом за пределами октагона. Также боец должен будет выплатить штраф в размере $500 тыс.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания комиссии.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выпрыгнул в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Дэнисом. Секундант Хабиба Тухугов и двоюродный брат бойца Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.