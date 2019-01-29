Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Конором Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после титульного поединка против ирландца Конора Макгрегора, сообщает ТАСС.

Решение об отстранении было принято на заседании Атлетической комиссии штата Невада. Также россиянин должен будет выплатить штраф в размере $500 тыс.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение с судом Невады.