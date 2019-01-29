Вице-президент РФС поделился мнением о трансфере украинского игрока в «Зенит»

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин считает, что для новичка петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого престижно выступать за лидирующий клуб чемпионата страны.

«Для такого футболиста, как Ракицкий, престижно выступать за ведущий клуб РПЛ. Ему хочется проявить себя в мировом футболе. Вопрос трансфера должен быть решением игрока и клуба. Футбол обязан оставаться вне политики.

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Я знаю очень много украинских игроков. Все ребята абсолютно адекватные, и они страдают от того, что существуют некие политические барьеры», — цитирует Анохина газета «Известия».

Ранее футбольный агент прокомментировал переход Ракицкого в «Зенит».