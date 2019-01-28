Фуркад не примет участие в североамериканских этапах Кубка мира по биатлону

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что он принял решение пропустить этапы Кубка мира в канадском Кэнморе и американском Солт-Лэйк Сити, которые пройдут в феврале 2019 года, передает «Советский спорт».

По словам Фуркада, он решил не участвовать в североамериканских этапах Кубка мира, так как хочет уделить большее внимание тренировочному процессу и набрать оптимальную форму к чемпионату мира, который начнется 7 марта в шведском Эстерсунде. Об этом пятикратный олимпийский чемпион рассказал в интервью изданию L'Equipe.

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На данный момент Мартен находится на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону. Его опережает лишь норвежец Йоханнес Бё.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад после победы Йоханнеса Бё в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) заявил, что норвежский биатлонист может установить новый рекорд по количеству побед за сезон.

Также стало известно, что французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.