Bellator готов организовать прощальный поединок Федора Емельяненко

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Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация готова провести прощальный поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко.

«Мы готовы организовать прощальный бой Федора. Сделали бы это в России. Возможно, в Москве или Санкт-Петербурге», — цитирует Кокера ТАСС.

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Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Райаном Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее белорусский боец высмеял поражение Емельяненко нокаутом.