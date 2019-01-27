Bellator готов организовать прощальный поединок Федора Емельяненко
Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация готова провести прощальный поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко.
«Мы готовы организовать прощальный бой Федора. Сделали бы это в России. Возможно, в Москве или Санкт-Петербурге», — цитирует Кокера ТАСС.
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Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Райаном Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее белорусский боец высмеял поражение Емельяненко нокаутом.