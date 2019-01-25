Плющенко: победа Самодуровой — это сенсация
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о победе Софьи Самодуровой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
«Поздравляю профессора, победа Сони - это просто сенсация, - сказал Плющенко. - Она откаталась, на мой взгляд, великолепно и в короткой, и в произвольной программе. Умница, профессор Алексей Мишин, вся команда - молодцы», — приводит слова спортсмена ТАСС.
Напомним, что Самодурова уступала олимпийской чемпионке Алине Загитовой после короткой программы. Однако после произвольных прокатов смогла занять итоговое первое место за счет ошибок подопечной Этери Тутберидзе и своего безупречного проката.
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