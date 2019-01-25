Плющенко: победа Самодуровой — это сенсация

<img src="//img.gazeta.ru/files3/685/12126685/RIAN_2371181.HR-pic905-895x505-79768.jpg">

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о победе Софьи Самодуровой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

«Поздравляю профессора, победа Сони - это просто сенсация, - сказал Плющенко. - Она откаталась, на мой взгляд, великолепно и в короткой, и в произвольной программе. Умница, профессор Алексей Мишин, вся команда - молодцы», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Реклама

Напомним, что Самодурова уступала олимпийской чемпионке Алине Загитовой после короткой программы. Однако после произвольных прокатов смогла занять итоговое первое место за счет ошибок подопечной Этери Тутберидзе и своего безупречного проката.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала неудачу обладательницы золотой медали Игр — 2018 на чемпионате Европы.