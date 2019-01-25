Тарасова прокомментировала неудачу Загитовой на ЧЕ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу провала российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы, передает «Советский спорт».

«Жаль! Очень жаль, что серия неудач в виде таких прокатов продолжается. Этот сезон она начинала блистательно. Трудно сказать, что происходит, ведь она ребенок, ей 16 лет. Это может быть с каждым. Как и с Женей Медведевой, так и с ней. Это выдающиеся спортсменки. Так будет и со следующим поколение», — сказала специалистка в эфире Первого канала.

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Тарасова также поделилась мнением о потенциальных переменах в подготовке Загитовой.

«Что-то нужно менять. Не их менять, а, наверное, какую-то подготовку или что-то внутри. Это совершенно неизбалованный, очень хороший, чудесный, добрый и очень талантливый ребенок. Что-то в ней надломилось», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Софья Самодурова стала чемпионкой Европы.