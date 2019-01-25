Тарасова прокомментировала неудачу Загитовой на ЧЕ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу провала российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы, передает «Советский спорт».
«Жаль! Очень жаль, что серия неудач в виде таких прокатов продолжается. Этот сезон она начинала блистательно. Трудно сказать, что происходит, ведь она ребенок, ей 16 лет. Это может быть с каждым. Как и с Женей Медведевой, так и с ней. Это выдающиеся спортсменки. Так будет и со следующим поколение», — сказала специалистка в эфире Первого канала.
Тарасова также поделилась мнением о потенциальных переменах в подготовке Загитовой.
«Что-то нужно менять. Не их менять, а, наверное, какую-то подготовку или что-то внутри. Это совершенно неизбалованный, очень хороший, чудесный, добрый и очень талантливый ребенок. Что-то в ней надломилось», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Софья Самодурова стала чемпионкой Европы.