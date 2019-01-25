Самодурова стала чемпионкой Европы
Российская фигуристка Софья Самодурова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Минске, сообщает «Советский спорт».
Второе место заняла ее соотечественница, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Третьей стала Вивека Линдфорс, представляющая Финляндию.
Отмечается, что серебряная призерка лидировала после короткой программы, однако допустила несколько ошибок в произвольном прокате и потеряла первую строчку. Самодурова является дебютанткой европейского первенства.
Ранее сообщалось, что Степанова и Букин идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы в Минске.
Чемпионат Европы. Минск (Беларусь).
Женщины. Итоговое положение
1. Софья Самодурова (Россия) – 213,84.
2. Алина Загитова (Россия) – 198,34
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 194,40
4. Станислава Константинова (Россия) – 189,72.