ВФЛА не будет восстановлена в правах в марте

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не будет восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета в марте 2019 года, передает «Советский спорт».

«Athletics Integrity Unit должен сначала получить данные от WADA, а это произойдет лишь тогда, когда WADA проанализирует их и решит, какие допинг-пробы принадлежат легкоатлетам. В релизе WADA говорится, что для обработки данных потребуется 2-3 месяца, прежде чем информация будет передана международным федерациям», — приводит слова представителя IAAF Sports Integrity Initiative.

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Он также рассказал, что Athletics Integrity Unit тоже потребуется время для анализа полученных данных.

«После получения данных нужно будет их проанализировать и определить, касаются ли эти дела легкоатлетов и нужно ли обращаться за анализом проб на основе полученной информации», — добавил представитель.

Ранее ВФЛА отозвала апелляцию на решение IAAF продлить отстранение.