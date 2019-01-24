Марадона поддержал Мадуро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/11816323/RIAN_5548037.HR-pic905-895x505-19582.jpg">

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поддержал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает «Советский спорт».

«Сегодня я с ним больше чем когда-либо. Я на стороне Мадуро. Венесуэлой правит народ. Люблю вас», — написал Марадона в инстаграме.

Реклама

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против Мадуро 23 января.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.

Ранее Марадона прокомментировал ситуацию с пропавшим самолетом, на борту которого находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.