Марадона поддержал Мадуро
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поддержал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает «Советский спорт».
«Сегодня я с ним больше чем когда-либо. Я на стороне Мадуро. Венесуэлой правит народ. Люблю вас», — написал Марадона в инстаграме.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против Мадуро 23 января.
К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.
Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.
Ранее Марадона прокомментировал ситуацию с пропавшим самолетом, на борту которого находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.