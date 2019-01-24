В Раде отметили возможные проблемы Ракицкого на Украине из-за «Зенита»

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Парламентарий от партии «Оппозиционный блок» Татьяна Бахтеева прокомментировала то, что возможный переход игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит» может грозить ему проблемами, передают «Известия».

Политик отметила, что защитник донецкого «Шахтера» должен быть готов к уходу из национальной команды в связи с ситуацией в стране.

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«Конечно, у Ракицкого, скорее всего, будут проблемы из-за перехода в российский клуб. Думаю, что ему могут запретить выступать за сборную. Увы, такая ситуация в стране. Хотя понятно, что ни спорт, ни культуру нельзя смешивать с грязной политикой. Украине необходимо наладить мир в стране и дружеские отношения с Россией», — подчеркнула Бахтеева.

До этого в СМИ появилась информация, что украинский клуб требует от сине-бело-голубых за трансфер футболиста не менее €12 млн, а также еще €3 млн в виде бонусов.

Ранее советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в английский «Эвертон».