Форвард «Севильи» посвятил забитый мяч «Барселоне» пропавшему Сале
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер оформил гол в матче 1/4 финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:0) и посвятил его футболисту «Кардифф Сити» Эмилиано Сале, сообщает «Советский спорт».
Француз забил мяч на 76-й минуте встречи и посвятил его недавно перешедшему из «Нанта» в «Кардифф Сити» игроку.
Напомним, что Сала вылетел в Кардифф, но сигнал с воздушным судном, на борту которого он находился, был утерян. На поиск спортсмена были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия выясняются.
«Кардифф Сити» приобрел Сала у «Нанта» за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.
Ранее полиция Гернси сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены в связи с наступлением ночи.
Great gesture by Ben Yedder remembering Emiliano Sala after scoring a goal ��— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 23 января 2019 г.
#CopaDelRey pic.twitter.com/UzgUn5HOPw