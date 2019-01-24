Форвард «Севильи» посвятил забитый мяч «Барселоне» пропавшему Сале

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Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер оформил гол в матче 1/4 финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:0) и посвятил его футболисту «Кардифф Сити» Эмилиано Сале, сообщает «Советский спорт».

Француз забил мяч на 76-й минуте встречи и посвятил его недавно перешедшему из «Нанта» в «Кардифф Сити» игроку.

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Напомним, что Сала вылетел в Кардифф, но сигнал с воздушным судном, на борту которого он находился, был утерян. На поиск спортсмена были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Кардифф Сити» приобрел Сала у «Нанта» за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Ранее полиция Гернси сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены в связи с наступлением ночи.