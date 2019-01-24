«Барселона» без Мессии уступила «Севилье» в матче Кубка Испании
«Севилья» одержала победу над «Барселоной» в матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы оформили полузащитник Пабло Сарабия и форвард Виссам Бен-Йеддер.
Напомним, что в игре не принимал участие нападающий проигравшей команды Лионель Месси.
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Ответный матч пройдет 30 января на «Камп Ноу».
Ранее сообщалось, что хавбек амстердамского «Аякса» Френки де Йонг перейдет в «Барселону».
Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч
«Севилья» (Севилья) — «Барселона» (Барселона) — 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Сарабия, 56; 2:0 — Бен-Йеддер, 76