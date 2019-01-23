Адвокат Кокорина рассказала о роли СМИ в усугублении вины игрока

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что СМИ усугубили наказание футболиста, передает «Советский спорт».

«Считаю возможным выразить следующее суждение. Футболисты содержатся под стражей и преследуются в уголовном порядке при усугублении их реальной вины, что произошло под влиянием сумасшедшего давления СМИ, направленного на самый жесткий формат уголовного преследования ребят», — написала Стукалова в инстаграме.

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Также адвокат высказалась о письме игрока, в котором Кокорин назвал людей «стадом баранов».

«Журналистка опубликовала часть письма Кокорина не от своего имени, а от анонимного источника. Совершенно понятно почему — грубо нарушены принципы журналисткой этики и закона о СМИ, согласно которым журналист обязан был предупредить о своем статусе собеседника и после получения ответов на свои вопросы обязан был получить разрешение на их публикацию и согласовать их содержание», — написала Стукалова.

Утром 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.