Овечкину осталось одно очко до звания лучшего российского бомбардира НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ближайшее время может стать лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

На данный момент лучшим снайпером среди россиян в НХЛ является Сергей Федоров.

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В домашнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин набрал 4 очка (3+1). Теперь на его счету 1178 (643+535) баллов за карьеру в североамериканской лиге. У Федрова на одно очко больше, но при этом именитый нападающий «Детройт Ред Уингз» сыграл на 196 матчей больше, чем капитан «Кэпиталс».

Следующую встречу хоккеисты «Вашингтона» проведут 24 января в гостях против «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Овечкин прокомментировал поражение столичной команды в матче НХЛ.