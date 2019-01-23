Защитник баскетбольного УНИКСа высказался о расизме

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Американский защитник УНИКСа Эрик Макколлум поделился своим мнением о расизме в Единой лиге ВТБ, передает «Советский спорт».

«Да здесь почти никто не говорит на английском-то. Даже если кто-то что-то и говорит, я не понимаю. Я просто продолжаю делать свое дело. А как реагировать на такое, каждый определяет для себя сам. Я действую по принципу взаимности. Если кто-то со мной вежлив, то и я отвечаю тем же», — сказал спортсмен.

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Макколлум также рассказал об адаптации в новой команде.

«Поначалу всегда бывает сложно втянуться в новую реальность, привыкнуть к ней и принять новую команду. Но потихоньку привыкаю. Одна из главных сложностей в том, что здесь очень рано темнеет. Из-за этого всегда хочется спать», — добавил он.

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