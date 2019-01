Линекер раскритиковал Роналду за фото в самолете

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за фотографию, сделанную на борту самолета, передает «Советский спорт».

Нападающий сфотографировался на борту личного самолета. Критика Линекера была вызвана тем, что в этот же день пропал лайнер, на борту которого находился аргентинский футболист Эмильяно Сала.

«Не лучший день для таких постов. Однозначно», — написал Линекер в своем твиттере, прикрепив скрин из инстаграма Роналду.

Однако позже Линекер написал: «Я уверен, что он сделал это по незнанию ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать».

Поиски самолета, который пропал с радаров над Ла-Маншем, будут возобновлены утром 23 января.

Ранее сообщалось, что тренер «Порту» не комментировал победу над «Бенфикой» из-за пропавшего игрока.

