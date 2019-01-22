Самолет с новичком клуба чемпионата Англии на борту пропал

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Самолет с новичком клуба Английской премьер-лиги «Кардифф Сити» Эмилиано Сала пропал после вылета из аэропорта Франции, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, вечером 21 января футболист попрощался с партнерами по бывшей команде и вылетел на частном самолете в Великобританию. Примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно игрока пропало с радаров. Средство передвижения аргентинца так и не прибыло в аэропорт. Правоохранительные органы подтвердили факт нахождения нападающего на борту. На его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. На данный момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.

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«Кардифф» подписал с футболистом контракт, рассчитанный до лета 2020 года. Валлийский клуб заплатит за Салу €20,5 млн.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне отказался переходить в мадридский «Реал».