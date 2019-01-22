Загитова, Константинова и Самодурова вышли на тренировку на ЧЕ в Минске
Российские фигуристки Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова вышли на тренировку на главный лед «Минск-Арены», сообщает Sport24.
Олимпийская чемпионка откатала короткую программу без помарок, исполнив тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель, каскад и тройной флип.
Реклама
До этого фигуристки не выходили на тренировочные прокаты. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, что так и было запланировано.
Ранее на чемпионате Европы по фигурному катанию открыли продажу дополнительных билетов.