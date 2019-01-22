«Филадельфия» крупно обыграла «Хьюстон» в матче НБА
«Филадельфия Севенти Сиксерс» разгромила «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 121:93. В составе победителей отличился Джоэл Эмбиид, набрав 32 очка и сделав 14 подборов. У проигравших 37 очков записал на свой счет Джеймс Харден.
Реклама
Эта победа стала для «Филадельфии» четвертой в последних пяти матчах, в то время как «Хьюстон» уступил в третьем матче из пяти.
Ранее «Нью-Орлеан» нанес поражение «Мемфису» в матче НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Севенти Сиксерс» (Пенсильвания) — «Хьюстон Рокетс» (Техас) — 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30).