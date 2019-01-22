Эксперт рассказал о перспективах Еременко в «Ростове»

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Тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника московского «Спартака» Романа Еременко в «Ростов», передают «Известия».

Наставник национальной команды уверен, что команда Валерия Карпина поможет хавбеку проявить себя.

«Гипотетически это очень серьезное усиление для «Ростова». Еременко неоднократно доказывал свой статус большого мастера, но сейчас почти никто не знает его реальную форму и готовность. Дончане подписали с ним долгосрочный контракт — тренер, вероятно, ему доверяет. В таких условиях Роману будет гораздо проще проявить себя», — отметил Игнатьев.

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Известно, что Карпин давно был заинтересован в услугах финского игрока. Так, еще в 2013 году, будучи тренером «Спартака», он пытался заполучить Еременко.

Ранее главный тренер «Ростова» высказался по поводу поражения его подопечных в игре с красно-белыми в первом матче Фонбет Кубка Матч Премьер.