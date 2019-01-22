Харден и Расселл признаны лучшими игроками недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков минувшей недели регулярного чемпионата, передает «Советский спорт».

Лучшим игроком Восточной конференции НБА был признан защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл. Его средний показатель за матч — 28 очков, 3,3 подбора и семь передач.

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Отличился в Западной конференции НБА лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден. В активе которого за встречи в среднем — 54,3 очка, девять подборов и 4,7 передач.

Ранее Харден, который набрал 58 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (142:145), побил очередной собственный рекорд.