В Канаде осудили Кузнецова за празднование гола в матче НХЛ

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Канадский журналист Дон Черри отрицательно высказался относительно действий российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», передает «Советский спорт».

Комментатор считает плохим жестом празднование форвардом своего гола возле скамейки соперников.

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Напомним, что визиткой карточкой Кузнецова является празднование заброшенной шайбы в виде орла — символа команды.

«Я не могу в это поверить, вы видели птицу в исполнении Кузнецова в матче с «Коламбусом»? Он это сделал прямо перед скамейкой противника. Не надо смеяться над соперником, когда ты забрасываешь! Играй в свою игру. Так делают в Канаде», — поделился мнением Черри в эфире Sportsnet.

Встреча «Вашингтона» и «Коламбуса» завершилась проигрышем «столичных» со счетом 1:2.

Ранее Овечкин рассказал о планах «Вашингтона» по борьбе с серией поражений.