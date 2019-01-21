Боатенг объявил о предстоящем переходе в «Барселону»
Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону», сообщает «Советский спорт».
«Я знаю, что вам это не понравится, но мне предоставился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в «Барселону». А теперь я должен с вами попрощаться», – приводит слова Боатенга партнерам по «Сассуоло» Sky Sports.
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31-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 13 матчах в Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Ожидается, что сине-гранатовые арендуют хавбека до конца сезона с последующим правом выкупа.
Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» выбыл из строя из-за травмы.