Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера «Химок»

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Литовский тренер Римас Куртинайтис возглавил подмосковные «Химки», сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы команды, новый наставник стал заменой 53-летнего греческого специалиста Георгиоса Барцокаса, который находился в клубе с июня 2017 года. Контракт с 58-летним Куртинайтисом рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

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Напомним, что литовец уже являлся главным тренером «Химок» с 2011 по 2016 год.

«Ситуация в команде требовала перемен. Римас Куртинайтис — единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Куртинайтиса связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт, уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить сложившуюся ситуацию», — подчеркнул генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

На счету «Химок» под руководством Куртинайтиса чемпионство Единой лиги ВТБ (2011) и два (2012, 2015) Кубка Европы.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете оказался сильнее ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.