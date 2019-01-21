Серена Уильямс одолела Симону Халеп в четвертом круге Australian Open
Американка Серена Уильямс нанесла поражение первой ракетке мира Симоне Халеп в четвертом круге Australian Open, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Теннисистки находились на корте один час 47 минут.
В четвертьфинале американка сыграет против чешской спортсменки Каролины Плишковой. Матч состоится 27 января.
Реклама
Ранее немецкий теннисист Александр Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу в четвертом круге Australian Open.
Теннис. Australian Open. 4-й круг
Симона Халеп (Румыния) — Серена Уильямс (США) — 1:6, 6:4, 4:6