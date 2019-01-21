Зверев не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев уступил канадцу Милошу Раоничу в четвертом круге Australian Open, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 1:6, 6:7 (5:7). Теннисисты находились на корте один час 59 минут.
Теперь канадцу предстоит сразиться за выход в полуфинал с победителем игры между хорватом Борной Чоричем и французом Люкой Пуем.
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Первый в сезоне турнир серии «Большого шлем» завершится 27 января.
Ранее японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Теннис. Australian Open. 4-й круг
Александр Зверев (Германия) — Милош Раонич (Канада) — 1:6, 1:6, 6:7 (5:7)