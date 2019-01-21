Хоккеист молодежной команды сравнил Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12055363/RIAN_3209110.HR-pic905-895x505-33980.jpg">

Игрок клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946» Кирилл Марченко рассказал о разнице между Кубком вызова МХЛ и Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккеист отметил, что в данных мероприятиях перед спортсменами ставят разные задачи.

Реклама

«В Казани была игра для болельщиков. Все приехали покататься в свое удовольствие, поиграть в красивый хоккей без скорости. В МХЛ всегда играем на победу, поэтому в Нижнекамске надо было биться. А в Казани был праздник — надо было просто получать удовольствие.

Можно сказать, что наша четверка молодых получила подарок в виде возможности приехать, развеяться и поиграть среди выдающихся мастеров. Это был полезный опыт для нас», — цитирует Марченко газета «Известия».

Матч всех звезд КХЛ завершился 20 января.

Ранее Марченко рассказал об атмосфере на Матче звезд КХЛ.