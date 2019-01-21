Хоккеист молодежной команды сравнил Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ
Игрок клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946» Кирилл Марченко рассказал о разнице между Кубком вызова МХЛ и Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист отметил, что в данных мероприятиях перед спортсменами ставят разные задачи.
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«В Казани была игра для болельщиков. Все приехали покататься в свое удовольствие, поиграть в красивый хоккей без скорости. В МХЛ всегда играем на победу, поэтому в Нижнекамске надо было биться. А в Казани был праздник — надо было просто получать удовольствие.
Можно сказать, что наша четверка молодых получила подарок в виде возможности приехать, развеяться и поиграть среди выдающихся мастеров. Это был полезный опыт для нас», — цитирует Марченко газета «Известия».
Матч всех звезд КХЛ завершился 20 января.